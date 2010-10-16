Скорочення працівників - одна з головних причин проблем структур ЧФ

Непродумані скорочення працівників - одна з головних причин нинішніх проблем підприємств і установ Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ під час зустрічі з профспілковим активом міста.

«Якщо говорити взагалі по підприємствах Чорноморського флоту, взагалі ситуація жахлива. Тому що, пішовши на скорочення, не були належним чином продумані механізми цього скорочення, дотримання законодавства, виплати вихідної допомоги тощо», - сказав він.

«І ось те, що позавчора тут голодували, причина полягає в тому, що реально не було механізму», - додав САРАТОВ.

Він вчергове розповів, що зі свого боку зробив усе можливе для вирішення ситуації, зокрема, «особисто виніс питання стосовно підприємств Чорноморського флоту на рівень президента Росії, особисто в Геленджику вручив йому листа, він подивився, і почався рух».

На підтвердження своїх слів САРАТОВ додав, що командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ на зустрічі з ним «сказав, що ми борги по Будівельному управлінню, по 13-у заводу, 172-у КБ повинні закрити цього року».