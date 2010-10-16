Український корвет вп’яте братиме участь в операції НАТО

Корвет «Тернопіль» 7 листопада відправиться з порту Севастополь у Середземне море для виконання завдань антитерористичної операції «Активні зусилля», повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України.

«Активні зусилля» - перша операція НАТО на підставі статті 5 статуту Альянсу про колективну самооборону. Головна мета операції - виключити можливість забезпечення діяльності міжнародних терористичних організацій морським шляхом, для чого взяти під військовий контроль рух всього цивільного судноплавства у басейні Середземного моря у реальному масштабі часу для запобігання нелегальних перевезень в інтересах фінансування міжнародних терористичних організацій з найбільш загрозливих напрямків.

В цій операції екіпаж «Тернопіля» братиме участь вп’яте.

Під час патрулювання у Середземному морі українські військові моряки проведуть тренування і практичні дії з моніторингу цивільного судноплавства, збору та обліку інформації щодо умовних підозрілих суден, їх супроводження та огляду, супроводження суден з особливо важливими вантажами, протимінного забезпечення цивільного судноплавства.