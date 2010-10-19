Глобальних фальсифікацій у Криму не буде - КВУ

Голова правління Комітету виборців України (КВУ) Олександр ЧЕРНЕНКО не бачить підстав для Партії регіонів масово фальсифікувати результати місцевих виборів у Криму і Донецькій області.

”Глобальних фальсифікацій не буде. Я не бачу значення для Партії регіонів для фальсифікацій у Донецьку чи навіть у Криму. Ну, зайвих два-три відсотки, але шуму буде більше, і потім тобі все це у мінус буде”, - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

Водночас ЧЕРНЕНКО заявив про ”ефект виконавців” у деяких урядовців.

”Деякі просто інакше (без фальсифікацій) не вміють. Тому потрібно дивитися по кожному конкретному регіону, кожному урядовцю, кожному представнику Партії регіонів… Коли ЯНУКОВИЧ говорить, що він за чесні, демократичні вибори, я думаю, він навіть щиро цього хоче, інший момент - він також хоче і хороший результат, тому накладається одне на одне”, - відзначив керівник комітету виборців.

Кримські організації Комуністичної партії і всеукраїнського об`єднання ”Батьківщина” на мітингу в Сімферополі 16 жовтня заявили про підготовку ПР фальсифікацій виборів у Криму, призначених на 31 жовтня.