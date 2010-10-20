Суд арестував мера Алушти

Центральний районний суд Сімферополя 18 жовтня за поданням прокуратури ухвалив рішення взяти під варту міського голову Алушти Володимира ЩЕРБИНУ, який підозрюється в перевищенні службових повноважень, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

"За незаконною вказівкою голови було внесено недостовірні дані до рішення сесії Алуштинської міської ради. Також встановлено факт перешкоджання посадовцем діяльності депутата міськради шляхом надання протиправних вказівок не враховувати його ухвальний голос", - йдеться в прес-релізі.

Розслідування триває.

Правоохоронні органи Криму затримали ЩЕРБИНУ 8 жовтня.