Росія інформуватиме Україну про чисельність Чорноморського флоту

Росія інформуватиме Міністерство оборони України про чисельність особового складу і озброєння Чорноморського флоту РФ, який базується в Криму, заявив міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ в середу в Ялті.

СЕРДЮКОВ і його український колега Михайло ЄЖЕЛЬ підписали відповідний протокол.

«Документ передбачатиме надання інформації Міністерству оборони України про наш особовий склад, чисельність, переміщення», - сказав керівник оборонного відомства Росії журналістам після засідання Ради міністрів оборони країн СНД в Ялті.

Він зазначив також, що найближчим часом міністерства також підпишуть угоду про заміну озброєння і військової техніки ЧФ РФ.

«Цей документ для нас знаковий і дуже важливий, ця частина (співпраці) була не врегульована на сьогоднішній день», - сказав СЕРДЮКОВ.