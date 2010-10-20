Україна хоче розширити масштаб навчань з флотом Росії

Україна має намір розширити масштаб навчань своїх Військово-морських сил та Чорноморського флоту Росії «Фарватер миру», заявив український міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ в середу в Ялті.

«Навчання «Фарватер миру» повинні бути підсумковими і дуже потужними навчаннями на Чорному морі», - сказав ЄЖЕЛЬ журналістам після засідання Ради міністрів оборони держав СНД.

За його словами, від протичовнових навчань потрібно переходити до навчань з нанесенням ударів і висадкою десанту, а їх підсумком повинна стати пошуково-рятувальна операція.

«(Потрібно) збільшити кількість учасників, задіяти і авіацію, і підводний флот, і надводні сили», - сказав міністр оборони України.

Українсько-російські навчання «Фарватер миру» проводилися з 1997 по 2003 рік з періодичністю один раз на два роки і носили миротворчий характер. У навчаннях брали участь кораблі, допоміжні судна, літаки і вертольоти морської авіації, підрозділи морської піхоти.

У 2003 році в навчаннях брали участь тільки по одному кораблю Чорноморського флоту РФ і Військово-морських сил України. Відтоді навчання не проводилися. Влітку 2010 року відбулися командно-штабні комп`ютерні навчання «Фарватер миру».