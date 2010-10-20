Зарплату військовослужбовцям буде підвищено на 55%

Міністерство оборони України підвищить зарплату військовослужбовцем на 55% з 1 грудня.

«З 1 грудня ми збільшимо грошове забезпечення військовослужбовців приблизно на 55%, виведемо їх на рівень зарплати держслужбовців. Гроші на це виділено, постанову уряду прийнято, так що все зроблено», - сказав міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ журналістам у Ялті.

Він також повідомив, що з 1 грудня солдатів-контрактників годуватимуть раз на день за державний рахунок.