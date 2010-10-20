Переправу виставлять на продаж

Повідомляє офіційне видання

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж Державну судноплавну компанію ”Керченська поромна переправа”, повідомляє офіційне видання ФДМУ ”Відомості приватизації”. Відповідно до оприлюдненої інформації, залишкова вартість основних засобів компанії, станом на 30 червня 2010 р., становить 7 млн. 719 тис. грн. До ухвалення рішення про приватизацію ”Керченська поромна переправа” знаходилася в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку. Державна судноплавна компанія ”Керченська поромна переправа” займається перевезенням пасажирів і вантажів поромами і катерами.

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