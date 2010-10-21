Янукович і Литвин привітали Крим з 12-річчям його Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН надіслали жителям Криму привітання з 12-річчям Конституції автономної республіки.

Перша Конституція Криму прийнята в 1992 році. Вона скасована в 1995-му рішенням Верховної Ради і президента внаслідок протистояння регіону з офіційним Києвом. Крім того, скасована посада президента Криму.

Нинішня Конституція автономії прийнята на сесії кримського парламенту 21 жовтня 1998 року. Її автор - тодішній спікер Верховної ради Криму Леонід ГРАЧ.

Основний закон автономії затверджений Радою в грудні 1998-го з урахуванням поправки депутата Івана ЗАЙЦЯ, в якій йшлося про переваги Конституції України і українського законодавства над положеннями Конституції Криму у разі розбіжностей.

«Конституція Автономної республіки Крим стала правовою основою і об`єднуючим чинником для всіх народів Криму, забезпечила згоду і політичну стабільність на півострові», - зазначив ЯНУКОВИЧ.

Президент побажав кримчанам добра, творчої енергії, оптимізму, щастя, миру і подальшого процвітання півострова.

«Саме життя підтвердило цінність Конституції Автономної республіки Крим. І сьогодні завдання всіх державних інституцій півострова полягає в тому, щоб якомога повніше використовувати правовий потенціал цього основоположного документа. На захист її інтересів, прав і свобод мають бути націлені всі наші законодавчі вдосконалення», - зазначив зі свого боку ЛИТВИН.