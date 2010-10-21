В Ялті знайдене тіло, можливо, моряка із затонулого біля Керчі судна

Тіло невідомого чоловіка в рятувальному гідрокостюмі з написом «Улан-Батор» знайдено 20 жовтня в Чорному морі біля берегів Ялти, повідомило міністерство з надзвичайних ситуацій України.

Воно доставлене в морг.

Не виключено, що загиблий - один з трьох моряків із суховантажного судна «Василий» під прапором Монголії, що зазнало аварії біля берегів східного Криму, яких вже півтора тижні шукають рятувальники.

«Цілком можливо. Поки що нічого стверджувати не можемо. Чекаємо результатів впізнання», - сказав УНІАН по телефону співробітник прес-служби кримського управління МНС.

«Василий», на борту якого знаходилися 13 моряків, зазнав аварії біля берегів Керчі 11 жовтня. Судно перевозило близько трьох тисяч тонн металобрухту з миколаївського порту до грузинського порту Поті. Врятовано 9 членів екіпажу - 7 росіян і 2 українці. Боцман-росіянин загинув.

Доля двох громадян РФ і українця невідома. Рятувальники продовжують пошук.