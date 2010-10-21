Новий мер Москви обіцяє співпрацювати з Севастополем

Московська міська дума наділила Сергія СОБ’ЯНІНА повноваженнями мера Москви, передає власний кореспондент УНІАН у Росії.

У бюлетені було внесено одне прізвище - СОБ’ЯНІНА. Під час таємного голосування "за" проголосували 32 депутати, "проти" - 2.

Дмитро МЕДВЕДЄВ 28 вересня підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія ЛУЖКОВА через "втрату довіри" президента Росії. МЕДВЕДЄВ 16 жовтня вніс кандидатуру заступника голови уряду - керівника апарату уряду РФ Сергія СОБ’ЯНІНА в Мосміськдуму для наділення повноваженнями мера.

СОБ’ЯНІН заявляє, що Москва продовжуватиме співпрацю з Севастополем.

"Я думаю, нам потрібно активно продовжувати співпрацю. Це не стільки економічне, але й політичне завдання", - сказав він у четвер, виступаючи в Мосміськдумі.

"Ми повинні вибудовувати добрі, партнерські відносини з Україною", - додав СОБ’ЯНІН.