Чоловіків на планеті на 57 мільйонів більше, ніж жінок - доповідь ООН
16:12, 21 жовтня 2010Крым
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Тенденції і статистика
На планеті сьогодні проживає на 57 млн. більше чоловіків, ніж жінок, йдеться в доповіді Організації Об`єднаних Націй «Жінки світу в 2010-му: тенденції і статистика», повідомляє Центр новин ООН.
В найбільш населених країнах, таких як: Китай, Індія і Пакистан, - представників жіночої статі не вистачає. На 100 жінок у Китаї припадає 108 чоловіків, в Індії - 107, у Пакистані - 106.
В Європі жінок більше, ніж чоловіків, свідчить статистика ООН.
На сьогодні серед глав держав і урядів усіх країн лише 14 жінок.
Тільки 23 країнам світу вдалося досягти 30% жінок у парламентах.
Серед керівників 500 найбільш великих корпорацій світу - 13 жінок, сказано в доповіді ООН.
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