Чоловіків на планеті на 57 мільйонів більше, ніж жінок - доповідь ООН

На планеті сьогодні проживає на 57 млн. більше чоловіків, ніж жінок, йдеться в доповіді Організації Об`єднаних Націй «Жінки світу в 2010-му: тенденції і статистика», повідомляє Центр новин ООН.

В найбільш населених країнах, таких як: Китай, Індія і Пакистан, - представників жіночої статі не вистачає. На 100 жінок у Китаї припадає 108 чоловіків, в Індії - 107, у Пакистані - 106.

В Європі жінок більше, ніж чоловіків, свідчить статистика ООН.

На сьогодні серед глав держав і урядів усіх країн лише 14 жінок.

Тільки 23 країнам світу вдалося досягти 30% жінок у парламентах.

Серед керівників 500 найбільш великих корпорацій світу - 13 жінок, сказано в доповіді ООН.