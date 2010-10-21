Держкомзем просять перевірити діяльність його людини в Севастополі

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ звернувся до керівника державного комітету України із земельних ресурсів Ігоря ЛИСЕНКА з пропозицією створити комісію для проведення перевірки діяльності головного управління держкомзему в Севастополі.

Крім того, САРАТОВ хоче, щоб комісія провела службове розслідування щодо "неналежного виконання керівником головного управління держкомзему в Севастополі Валентином ТОЛСТОУХОВИМ службових обов`язків і перевищення посадових повноважень", йдеться в повідомленні відділу у справах преси та інформації севастопольської адміністрації.

Заступник голови адміністрації Микола КАРПЄЄВ заявив, що на рівні міста керівництву ГУ держкомзему в Севастополі вже дана оцінка: "7 жовтня на колегії севастопольської міської державної адміністрації було прийняте рішення визнати роботу головного управління держкомзему в Севастополі незадовільною".

"Керівництво головного управління держкомзему в Севастополі грубо порушило вимоги Закону України "Про місцеві державні адміністрації" про обов`язковість виконання розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, прийнятих у рамках їх компетенції, всіма органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовцями і громадянами", - йдеться в прес-релізі.

За інформацією заступника керівника міста, "незважаючи на видане міською державною адміністрацією розпорядження від 21 квітня 2010 року, яке наказувало головному управлінню держкомзему припинити виконання всіх незаконних розпоряджень (маються на увазі розпорядження, видані на початку цього року попереднім керівництвом міської держадміністрації) з червня по липень 2010 року управління здійснювало операції, пов`язані з видачею бланків держактів, їх перевіркою і підписанням. За даними земельного кадастру, в період з 22 квітня по 23 липня 2010 року, порушуючи розпорядження міської держадміністрації було оформлено і зареєстровано 1390 державних актів на право власності на землю на загальну площу 145,068 га".

1 червня розпорядженням севастопольської адміністрації була створена робоча група з питань перевірки розпоряджень у сфері земельних відносин. Її очолив КАРПЄЄВ.