Рада не хоче чути про проблеми ВМС

Верховна Рада не підтримала проект постанови про проведення у лютому 2011 року парламентських слухань на тему «Військово-морські сили України: стан, проблеми, перспективи розвитку».

За постанову проголосували лише 157 (при необхідних 226) депутатів із 403, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект був запропонований на розгляд парламенту В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ з фракції НУ-НС.