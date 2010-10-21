Рада не хоче чути про проблеми ВМС
18:26, 21 жовтня 2010Крым
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За проголосували лише 157 нардепів
Верховна Рада не підтримала проект постанови про проведення у лютому 2011 року парламентських слухань на тему «Військово-морські сили України: стан, проблеми, перспективи розвитку».
За постанову проголосували лише 157 (при необхідних 226) депутатів із 403, зареєстрованих у сесійній залі.
Проект був запропонований на розгляд парламенту В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ з фракції НУ-НС.
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