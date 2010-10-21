У Севастополі проходять заходи пам`яті Льва Толстого

У Севастополі виставкою книг Льва Толстого в літературній вітальні Центральної міської бібліотеки імені Толстого урочисто відкрилися Дні пам`яті великого російського письменника.

Це перший із заходів, приурочених до 100-річчя з дня смерті Толстого.

«Протягом місяця пройде цілий ряд тематичних виставок, лекцій, інших заходів, присвячених спадщині великого письменника, в бібліотеках, школах, вишах міста, підготовлених за сприяння управлінь освіти і науки, культури спорту та туризму міської держадміністрації», - сказав заступник голови адміністрації Севастополя Микола КАРПЄЄВ.

Він підкреслив: «Не лише вся Україна, але й уся світова спільнота цього року відзначає 100-річчя з дня смерті Толстого... Особливість ставлення севастопольців до Толстого полягає в тому, що тут його сприймають як земляка. Таке право Толстой заслужив і під час Кримської війни, коли з листопада 1854 року по кінець серпня 1855 року воював у Севастополі, й потім, коли в своїх творах увічнив велич геройства простого солдата і в його особі - всього російського народу».

Заходи завершаться 20 листопада покладанням квітів до пам`ятного знаку Толстому на 4-му бастіоні.