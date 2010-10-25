Автівка влетіла в дерево - одна людина загинула і трьох травмовано

Одна людина загинула і троє одержали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом у ніч на неділю в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

В аварії загинув водій ”Шкоди” - 23-річний житель Сімферополя.

Рятувальники деблокували двох дівчат і хлопця з понівеченого автомобіля.

Постраждалих доставлено до лікарень міста.