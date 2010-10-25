Автівка влетіла в дерево - одна людина загинула і трьох травмовано
09:02, 25 жовтня 2010Крым
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ДТП у Сімферополі
Одна людина загинула і троє одержали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом у ніч на неділю в Сімферополі, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
В аварії загинув водій ”Шкоди” - 23-річний житель Сімферополя.
Рятувальники деблокували двох дівчат і хлопця з понівеченого автомобіля.
Постраждалих доставлено до лікарень міста.
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