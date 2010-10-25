Потяг відрізав ноги солдату в Криму

09:06, 25 жовтня 2010
Крым
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Стан тяжкий

Військовослужбовець, житель Черкаської області потрапив під поїзд у Феодосії і лишився обох ніг, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався на залізничній колії біля військової частини. Інформація про НП надійшла до рятувальників рано вранці в неділю.

18-річного хлопця доставлено до травматологічного відділення лікарні. Його стан оцінюється медиками як тяжкий.

Обставини події з`ясовуються.

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