Потяг відрізав ноги солдату в Криму

Військовослужбовець, житель Черкаської області потрапив під поїзд у Феодосії і лишився обох ніг, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався на залізничній колії біля військової частини. Інформація про НП надійшла до рятувальників рано вранці в неділю.

18-річного хлопця доставлено до травматологічного відділення лікарні. Його стан оцінюється медиками як тяжкий.

Обставини події з`ясовуються.