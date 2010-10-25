Для прихожан відкрили окремий вхід у Херсонесі

У Севастополі відкрито окремий вхід на територію Національного заповідника «Херсонес Таврійський» для прихожан розташованого тут Свято-Володимирського собору.

Неділі цій події були присвячені хресна хода, освячення нового входу на територію заповідника й богослужіння в соборі.

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ підкреслив, що подія не коштувала великих грошей, а саме рішення - «скоріше політичне».

«Це було болюче питання, тому що вхід до Херсонеського заповідника платний. Тому наші священнослужителі від імені своїх прихожан ставили питання про окремий вхід на територію заповідника для відвідання Володимирського собору. Такий вхід ми сьогодні відкрили. Цього не відбулося б без підтримки міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА, керівника заповідника Леоніда МАРЧЕНКА. Ми знайшли розумний компроміс, який дозволив почути всі сторони», - сказав САРАТОВ.

Благочинний Севастопольського округу отець СЕРГІЙ зазначив, що з цього дня віруючі люди можуть безперешкодно відвідувати собор.

«До цього ж наші прихожани безперешкодно проходили на територію заповідника лише під час богослужіння», - сказав він.