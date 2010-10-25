"Батьківщина": запропонований ПР меморандум про чесні вибори - PR

Кримська організація партії «Батьківщина» вважає самопіаром меморандум про чесні вибори, запропонований лідером кримської організації Партії регіонів, головою Ради міністрів автономії Василем ДЖАРТИ, та не збирається підписувати його.

«Ми не збираємося брати участь у самопіарі ДЖАРТИ і закликаємо всі політичні партії Криму бойкотувати цей захід», - заявила прес-служба кримської парторганізації «Батьківщини».

ДЖАРТИ 22 жовтня запропонував кримським керівникам політсил, що беруть участь у місцевих виборах, підтвердити «обопільні зобов`язання влади і партій дотримуватися принципів рівноправності і взаємоповаги всіх суб`єктів виборчого процесу, проводити агітаційну кампанію виключно відповідно до вимог Конституції України і виборчого законодавства». Прес-служба Радміну анонсувала підписання меморандуму на 25 жовтня.

«Батьківщина» вважає, що допоки у виборчих комісіях у Криму не буде «нормального представництва» всіх партій регіону, «розмови про чесні вибори з боку Партії регіонів сприймаються як політичний фарс».

«Так, наприклад, в Бахчисарайському районі з 1258 членів дільничних виборчих комісій тільки 62 представники партії «Батьківщина», в Джанкойському районі з 1343 - 74, у Червоногвардійському з 1122 - 11, у Сакському з 1207 - 56, у Сімферопольському районі з 1394 - 19. У кримських містах представництво ще гірше. Наприклад, у дільничних виборчих комісіях, створених Сімферопольською міською виборчою комісією, з 3318 членів тільки 15 представників партії «Батьківщина», у Феодосії з 1029 - тільки 2, в Ялті з 1386 - 24», - йдеться у прес-релізі.