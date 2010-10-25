Українці вважають, що вони не впливають на держполітику країни

Українці вважають, що президент найбільше впливає на вироблення державної політики в країні, свідчать результати всеукраїнського дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Під час дослідження респондентам було запропоновано оцінити, наскільки сильно різні інституції впливають на вироблення держполітики в Україні. Оцінки давалися за 5-бальною шкалою, де «1» означає мінімальний вплив, а «5» - максимальний.

Найвище респонденти оцінили вплив президента: середня оцінка склала 4,16 бали. Далі йдуть політичні сили, які входять до коаліції (3,89 бали), уряд України (3,88 бали), Верховна Рада (3,79 бали) та великий український бізнес (3,78 бали).

Досить високо громадяни оцінили російський вплив на вироблення державної політики в Україні: середня оцінка впливу російського бізнесу склала 3,48 бали, а російського уряду - 3,46 бали.

Дещо менший вплив мають західний бізнес (3,14 бали) та міжнародні організації (3,08 бали).

Нижче, ніж на три бали в середньому респонденти оцінили вплив урядів західних країн (2,99), опозиційних політичних сил (2,94), бізнесу інших країн (2,92), урядів інших країн (2,84), малого та середнього українського бізнесу (2,83), місцевої влади (2,74), українських громадських організацій (2,55).

Найнижче респонденти оцінили вплив на вироблення державної політики в Україні з боку громадян (2,30 бали).

Дослідження проведене з 30 вересня по 5 жовтня в усіх регіонах України. Опитано 2007 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.