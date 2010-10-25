Суд скасував передачу 6 га лісу під базу відпочинку в Севастополі

Вищий адміністративний суд скасував рішення судів про визнання за виробничою асоціацією будівельників і підрядників Севастополя права на оренду більш як шести гектарів землі в районі мису Сарич для будівництва бази відпочинку і відправив справу на новий розгляд, повідомила прес-служба генеральної прокуратури.

Суд задовольнив касаційну скаргу, подану севастопольською державною адміністрацією на рішення судів, хоча відомство відмовилося від неї.

"Незважаючи на відмову адміністрації від своєї скарги, суд, завдяки наполегливій позиції генеральної прокуратури, відмову не прийняв, а скаргу задовольнив", - йдеться в прес-релізі.

Адмінсуд скасував рішення судів, які визнавали право на оренду за асоціацією ділянки лісового фонду без зміни цільового призначення землі і рішення уповноваженого органу місцевої влади.