Понад 70% українців цікавляться політичними новинами

72,6% українців цікавляться політичними новинами та інформаційними програмами, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

14,3% опитаних політновинами та інформаційними програмами не цікавляться. 13,1% важко відповісти на це запитання.

80,3% у період виборчої кампанії віддають перевагу такому джерелу інформації як телебачення. Менше половини опитаних (46,2%) віддають перевагу друкованим ЗМІ, менше третини - спілкуванню з друзями, родичами, знайомими (29,2%) й радіо (26,1%). Довіряють зустрічам кандидатів із виборцями 16,7%, Інтернету - 14,1%, листівкам та іншим агітаційним матеріалам - 9,6%, зовнішній рекламі - 9,2% опитаних. Не довіряють ніякому джерелу інформації 5,2%. 4,7% важко відповісти на це запитання.

Близько третини українців (36,2%) більшою мірою довіряють центральним всеукраїнським ЗМІ. Місцевим, регіональним ЗМІ довіряють більше чверті опитаних (26,4%), зарубіжним ЗМІ - 8,6%, іншим ЗМІ - 9,7% респондентів. Не довіряють нікому 7,2% опитаних. 11,9% важко відповісти на запитання.

За випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.