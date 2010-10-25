На виборчих дільницях Криму чергуватимуть рятувальники

Підрозділи кримського управління МНС у період проведення місцевих виборів у Криму перебуватимуть у стані підвищеної бойової готовності, а 31 жовтня - в день голосування - на виборчих дільницях регіону чергуватимуть рятувальники, повідомила прес-служба відомства.

Співробітники МНС перевірили протипожежний стан 1228 виборчих дільниць, приділивши основну увагу стану електрогосподарства, забезпеченню об`єктів первинними засобами пожежогасіння, шляхам евакуації, наявності систем раннього виявлення займання.

«За порушення правил пожежної й техногенної безпеки притягнуто 126 посадовців, тимчасово припинялася експлуатація 29 приміщень і 132 дільниць електромережі, які перебували в пожежонебезпечному стані. Наразі основну масу порушень усунено», - йдеться в прес-релізі.

Розроблено інструкції про заходи із забезпечення пожежної безпеки на виборчих дільницях.

Проводиться роз`яснювальна робота для профілактики виникнення НС і пожеж під час виборів. Так, наглядові органи МНС провели інструктаж щодо дотримання правил пожежної й техногенної безпеки з охопленням понад чотирьох тисяч осіб, зокрема голів і членів виборчкомів.