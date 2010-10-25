11 партій підписали меморандум про чесні вибори в Криму

Лідери кримських організацій 11 політичних сил, що беруть участь у виборах до місцевих органів влади регіону, підписали меморандум про проведення чесних виборів і протидію фальсифікаціям результатів голосування в Криму, повідомила прес-служба Ради міністрів автономії.

Крім голови уряду Криму, лідера кримської організації Партії регіонів Василя ДЖАРТИ, який є ініціатором підписання меморандуму, підписи поставили лідер партії «Русское единство» і голови кримських відділень партій «Сильна Україна», «Справедливість», «Союз лівих сил», Партії пенсіонерів України, Народної партії, Соціалістичної партії, Української селянської демократичної партії, Партії зелених, Української соціал-демократичної партії.

«Меморандум підтверджує взаємні зобов`язання влади й партій дотримуватися принципів прозорого й демократичного виборчого процесу, проводити агітаційну кампанію виключно відповідно до вимог Конституції України та виборчого законодавства», - сказав ДЖАРТИ.

«Ми сподіваємося, що навіть ті політичні сили, які сьогодні не підписали меморандум, приєднаються до угоди», - додав він.

*** Кримський виборчком зареєстрував 37 партій для участі у виборах депутатів Верховної ради Криму.