Севастополь упевнений в розвитку співпраці з Москвою

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ упевнений у подальшому розвитку співпраці між Севастополем і Москвою після призначення Сергія СОБЯНІНА мером російської столиці.

«Відносини між нашими містами не будуються на якомусь особовому чиннику - це відносини двох міст, які є містами-героями, які мають добру історію своїх відносин, тому я впевнений, що ці відносини розвиватимуться», - сказав САРАТОВ журналістам.

Він додав, що такий же договір про дружбу і співпрацю діє між Києвом і Севастополем, і ці відносини будуть також активно розвиватися.

«Те, що сьогодні Севастополь - не найбільше місто на території колишнього Радянського Союзу - має договори про дружбу і співпрацю із столицями України і Росії, говорить про значення Севастополя і нашої ролі. Ми свою роль бачимо в тому, щоб постійно, щоденно зміцнювати відносини між Україною і Росією», - підкреслив САРАТОВ.

Московська міська дума 21 жовтня наділила СОБЯНІНА повноваженнями мера Москви. Того ж дня він заявив, що російська столиця продовжить співпрацю із Севастополем.

24 липня була підписана програма співпраці між урядом Москви і севастопольською адміністрацією на 2011-2013 роки.

21 вересня керівництво Києва і Севастополя підписало угоду про торговельно-економічну, науково-технічну і гуманітарну співпрацю між містами.