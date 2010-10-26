Кисельов повернувся до партії Януковича-Азарова

Депутати Верховної Ради України Інна БОГОСЛОВСЬКА і Василь КИСЕЛЬОВ відновили членство в Партії регіонів, повідомив перший заступник голови ПР Володимир РИБАК.

«Десь півтора місяці тому КИСЕЛЬОВ звернувся в партію розглянути питання про його відновлення», - сказав РИБАК на прес-конференції в Києві.

Президія ПР прийняла позитивне рішення. «(КИСЕЛЬОВ) знову член партії і член політради Партії регіонів», - відзначив заступник голови ПР.

РИБАК також повідомив, що днями більшістю голосів членів президії Партії регіонів було підтримано прохання БОГОСЛОВСЬКОЇ про її відновлення в партії. Вона увійшла до політради ПР.

Президія політради Партії регіонів у вересні 2009 року вирішила виключити екс-лідера регіоналів Криму КИСЕЛЬОВА з лав політсили за нанесення шкоди її репутації і порушення вимог статуту і відкликати його з політради ПР. Після цього КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід з Партії регіонів.