Майже 4,6 тис. міліціонерів охоронятимуть Крим на виборах

Особовий склад кримського управління МВС з 25 жовтня переведено на посилений варіант несення служби у зв`язку з виборами до місцевих органів влади, призначеними на 31 жовтня, повідомила прес-служба міліції.

У міліційному главку регіону і в кожному територіальному підрозділі створено «додаткові групи фіксації і документування протиправних дій» під час виборів.

«На даний час співробітники міліції вживають активних заходів щодо забезпечення належної охорони громадського порядку на виборчих дільницях і охороні бюлетенів під час їх транспортування», - зазначається у повідомленні.

До охорони громадського порядку і безпеки громадян під час проведення виборів буде залучено майже 4,6 тис. співробітників міліції.

У Криму зареєстровано 121 факт подачі заяв і повідомлень про порушення, пов`язані з проведенням виборчої кампанії. Порушено 5 кримінальних справ.

На території кримської автономії створено 315 тервиборчкомів і 1228 виборчих дільниць.