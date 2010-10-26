Кримському міністру спалили вхідні двері до квартири

Комуністична партія України заявляє про підпал невідомими сьогодні вранці двері квартири міністра сім`ї та молоді Криму, кандидата в депутати кримського парламенту від КПУ Тетяни ЄЖОВОЇ.

«У Криму стосовно оточення ГРАЧА (лідера місцевих комуністів) почалися акції залякування: погроми, підпали квартир, погрози, поширення чуток, що порочать, замовлених брудних статей, молодики, які засилаються під вікна ревкому, з образливими вигуками на адресу лідера кримських комуністів», - говориться в прес-релізі республіканського комітету КПУ.

За словами ЄЖОВОЇ, виходячи о 8-й годині ранку з дому на роботу, вона побачила, що зовнішня дерев`яна частина дверей її квартири вигоріла. Внутрішній каркас дверей металевий, тому домашнє майно не постраждало.

Міністр звернулася до міліції.