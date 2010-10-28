"Батьківщина" розповідає про прийоми фальсифікацій

Кримська організація партії «Батьківщина» прогнозує масштабні фальсифікації результатів голосування на місцевих виборах у Сімферополі 31 жовтня з боку своїх головних політичних опонентів.

«Виготовлені додаткові комплекти переносних урн для голосування і додаткові тиражі виборчих бюлетенів, щоб у день виборів проводити підміни на урни з «потрібними результатами», - йдеться в прес-релізі парторганізації.

Крім того, за даними «Батьківщини», в день виборів можливо аварійне відключення світла на виборчих дільницях, щоб «у нічний час, шляхом підміни виборчих урн, сфальсифікувати результати» голосування.

Також, за даними політсили, виготовлені «спеціальні кільця-ручки, за допомогою яких члени комісії від Партії регіонів збираються псувати виборчі бюлетені опонентів».

Також, за інформацією «Батьківщини», з членами виборчкомів Сімферополя проведений інструктаж - їх просять не ставити номери дільниць на бланках бюлетенів при видачі виборцям, щоб потім визнавати недійсними бюлетені з підтримкою опонентів.

Партія регіонів вже неодноразово спростовувала звинувачення в підготовці фальсифікацій.