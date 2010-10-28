Балаклава відтворила 4 пам`ятки архітектури і містобудування

У Севастополі на балаклавській набережній Назукіна закінчилася реставрація і відтворення пам`яток архітектури і містобудування - 4-х будівель початку минулого століття.

Зокрема відтворені будинок міського голови Михайлі, дача лікаря Педькова, головний корпус і флігель дачі актриси Соколової, в якому з 26 серпня по 12 жовтня 1907 року жила велика українська поетеса Леся Українка.

Весь цей майновий комплекс багато років простояв у напівзруйнованому стані, причому, без консервації (у радянські роки стародавнє містечко Балаклава внаслідок знаходження тут секретних військових об`єктів довгий час було закритим, в`їзд у нього здійснювався тільки за спецперепустками).

Була розроблена концепція розвитку ділянки, що враховує місцеві умови і вимоги міжнародних стандартів з будівництва, екології та охорони довкілля, забудовниками були проведені громадські слухання.

Голова Балаклавської районної держадміністрації Микола ХАРУТА в інтерв`ю журналістам повідомив, що «об`єкт знаходиться в історичному центрі містечка, іншим ми його і не уявляли, і тепер це буде ніби візитною карткою Балаклави».

Кінцевою метою проведених робіт стане створення готельно-розважально-туристичний комплекс з яхт-клубом і житловою забудовою, де будуть виконані роботи з упорядкування, озеленення і зовнішньому освітленню території. Закінчення цих робіт заплановане на кінець 2011 року.