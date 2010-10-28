Джарти просить ЦВК прислати міжнародних спостерігачів до Криму

Глава Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ звернувся до голови Центральної виборчої комісії України Володимира ШАПОВАЛА з проханням про сприяння у забезпеченні присутності офіційних спостерігачів від міжнародних організацій в автономній республіці під час проведення виборів 31 жовтня, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Законність проведення місцевих виборів не повинна викликати жодних претензій, щоб Крим виглядав гідно в очах світової спільноти. Ми вважаємо надзвичайно важливим неупереджений моніторинг ходу виборчої кампанії, стану дотримання правових і демократичних норм, встановлення об`єктивних результатів голосування, який може забезпечити присутність делегацій від авторитетних міжнародних інституцій», – зазначається у листі ДЖАРТИ на ім`я глави ЦВК.