Підприємство забруднило хімікатами 2 тис. кв. метрів Криму

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забруднення хімікатами підприємства 2 тисяч квадратних метрів площі у Бахчисараї.

«Підприємство, що здійснює діяльність у Бахчисараї, не утруднювало себе організацією утилізації відходів, скидаючи їх на навколишні землі. Як підрахували фахівці, збиток від забруднення територій хімікатами становить 130 тис. грн.», - повідомила прес-служба прокуратури Криму, не уточнивши назву структури.

Дії підприємців кваліфіковані за статтями «забруднення земель» і «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Триває слідство.