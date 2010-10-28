Підприємство забруднило хімікатами 2 тис. кв. метрів Криму
12:05, 28 жовтня 2010Крым
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Прокуратура порушила справу
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом забруднення хімікатами підприємства 2 тисяч квадратних метрів площі у Бахчисараї.
«Підприємство, що здійснює діяльність у Бахчисараї, не утруднювало себе організацією утилізації відходів, скидаючи їх на навколишні землі. Як підрахували фахівці, збиток від забруднення територій хімікатами становить 130 тис. грн.», - повідомила прес-служба прокуратури Криму, не уточнивши назву структури.
Дії підприємців кваліфіковані за статтями «забруднення земель» і «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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