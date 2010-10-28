"Слабко" лише у 2 областях - преса оцінила застосування адмінресурсу

Тижневик «Коментарі:» оцінив рівень застосування адмінресурсу у передвиборчій кампанії в регіонах за шкалою «слабке», «середнє» і «сильне».

На думку аналітиків видання, слабке застосування адмінресурсу характерне лише для двох регіонів – Вінницької та Рівненської областей. Сильне застосування адмінресурсу відзначене у Львівській, Київській, Черкаській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях та АР Крим. У решті регіонів застосування адмінресурсу «Коментарі:» оцінили як «середнє».

Тижневик наводить приклади порушень виборчого законодавства по кожній області.