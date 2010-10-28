Працівник КРУ отримав справу через порушення оборонного підприємства
18:10, 28 жовтня 2010Крым
0 0
Збиток - 700 тис. грн.
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно працівника Контрольно-ревізійного відділу у Феодосії за підозрою у прихованні порушення на суму майже 700 тис. грн. на оборонному підприємстві.
«Співробітник виявив, але не відображено в актах перевірки істотні порушення на підприємстві оборонної промисловості у вигляді нецільового використання коштів на суму майже 300 тис. грн. і незаконного складання договору, що завдало збитків на суму 370 тис. грн.», - повідомила прес-служба прокуратури Криму.
Дії працівника кваліфіковані за статтями «зловживання службовим становищем» і «посадова фальсифікація» кримінального кодексу.
Ведеться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter