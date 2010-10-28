Працівник КРУ отримав справу через порушення оборонного підприємства

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно працівника Контрольно-ревізійного відділу у Феодосії за підозрою у прихованні порушення на суму майже 700 тис. грн. на оборонному підприємстві.

«Співробітник виявив, але не відображено в актах перевірки істотні порушення на підприємстві оборонної промисловості у вигляді нецільового використання коштів на суму майже 300 тис. грн. і незаконного складання договору, що завдало збитків на суму 370 тис. грн.», - повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Дії працівника кваліфіковані за статтями «зловживання службовим становищем» і «посадова фальсифікація» кримінального кодексу.

Ведеться слідство.