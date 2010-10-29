"Укравтодор" реконструював дорогу до Криму

Дорожні робітники з літа уклали більш як три кілометри нового покриття, з 632 по 635 км., дороги Харків-Сімферополь - головної магістралі, що звязує Крим з іншими регіонами України, повідомила прес-служба Ради міністрів автономної республіки.

Крім того, будівельники побудували два мости завдовжки майже 25 метрів кожен, обладнали тротуари, встановили нові дорожні знаки.

У модернізацію траси вкладено понад 90 млн. грн. з бюджету України.

«Дорога, по якій проїжджають близько 32 тисяч автомобілів за добу, була побудована ще в 1950 роки, і з тих пір жодного разу капітально не ремонтувалася. Рішення реконструювати і розширити трасу, перевести її з другої категорії доріг в першу, було прийнято в 2006 році. До кінця року будівельники здали перші три кілометри реконструйованої дороги на території Сімферопольського району, в 2007 році - ще 7 кілометрів, після цього робота була припинена. Літом поточного року будівельні роботи поновилися», - повідомила прес-служба кримського уряду.

Влада Криму сподівається, що модернізація дороги буде завершена в 2011 році.