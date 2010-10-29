Україна переходить на "зимовий час" - в ніч з 30-го на 31 жовтня о 04.00 відміняється дія "літнього" часу переведенням стрілки годинника на одну годину назад.

Перехід на "зимовий час" в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів 1996 року.

Вперше стрілку годинника перевели в Англії у 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби.