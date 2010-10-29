Янукович наказав роздавати на виборах їжу

Президент Віктор Янукович закликає місцеву владу "створити святковий настрій" громадянам у день виборів.

"Я хотів би, щоб ми в цей день (день виборів) подумали про людей і організували, як завжди, на кожній дільниці для людей святковий настрій", - зазначив президент під час селекторної наради з губернаторами.

"Там, де є така можливість, на тих дільницях, де підготовлені такі умови, організуйте, щоб було харчування, щоб люди бачили, що влада думає про них", - заявив Янукович.

Він наголосив, що це "не спосіб тиску на людей".

"Наш обов`язок - створити умови і для членів комісій, і для тих, хто не встиг вдома вчасно попити чаю, щоб була така можливість на дільниці", - зазначив президент.

Янукович також закликав місцевих чиновників унеможливити застосування адмінресурсу на виборах. Окремо він звернувся до правоохоронців з проханням забезпечити законні та належні умови громадянам для голосування, а спостерігачам для роботи.

"Що стосується роботи з наглядачами. Переконаний в тому, що ми також зобов`язані створити всі умови...щоб вони мали доступ до виборчих дільниць і мали можливість спостерігати, як йдуть вибори", - сказав він.

Українська правда