РФ і Україна активізують роботу з освоєння структури Палласа

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» (Росія) домовилися активізувати роботу з спільного освоєння структури Палласа на чорноморському шельфі України і РФ, повідомило УНІАН джерело в українському уряді.

За його інформацією, розмови про спільну українсько-російську розробку структури Палласа ведуться з 2005 року.

Кабінет міністрів в січні 2010 року надав «Нафтогазу України» спеціальний дозвіл на користування надрами на 30 років на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобутком газу і нафти на площі Палласа у межах північно-східного шельфу Чорного моря на глибині залягання продуктивних горизонтів від 3 тис. до 5,2 тис. м.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси в глибоководній частині Керченсько-Таманського шельфу Чорного моря – структури Палласа – оцінюються в 162 млн. тонн умовного палива, витягувані запаси – 75 млрд. куб. м-код, площа структури – 162 кв. км.