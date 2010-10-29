Суд заарештував 4 підозрюваних у земельних шахрайствах у Криму

Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом підозрюваним у шахрайствах у земельній сфері, які зібрали 0,5 млн. грн. із бажаючих отримати ділянку в Криму.

«Протягом декількох останніх років вони заволодівали грошовими коштами громадян, обіцяючи за суму від 700 до 2 тисяч доларів оформлення в приватну власність земельних ділянок на території Сімферопольського району. Всього таким чином із 23 замовників цієї послуги було зібрано майже півмільйона гривень», - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму.

Розслідуванням злочинних дій, кваліфікованих за статтею «шахрайство», займається кримська міліція.