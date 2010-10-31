ЦВК підкинула 76 тисяч на повторний друк бюлетенів у Криму

Центральна виборча комісія на своєму засіданні в суботу ухвалила рішення виділити додатково 75,7 тис. гривень на повторний друк частини виборчих бюлетенів для центральної районної у місті Сімферополі виборчої комісії, повідомив відділ взаємодії зі ЗМІ ЦВК.

Звернення від Ради міністрів Криму надійшло 30 жовтня.

«Розглянувши звернення, ЦВК затвердила розподіл додаткових коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів», - йдеться у повідомленні.

Цю постанову буде надіслано міністерству фінансів України на погодження, а також до прокуратури Криму для перевірки обставин, заявляє ЦВК.