ЦВК підкинула 76 тисяч на повторний друк бюлетенів у Криму
09:00, 31 жовтня 2010Крым
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Гроші просив уряд автономії
Центральна виборча комісія на своєму засіданні в суботу ухвалила рішення виділити додатково 75,7 тис. гривень на повторний друк частини виборчих бюлетенів для центральної районної у місті Сімферополі виборчої комісії, повідомив відділ взаємодії зі ЗМІ ЦВК.
Звернення від Ради міністрів Криму надійшло 30 жовтня.
«Розглянувши звернення, ЦВК затвердила розподіл додаткових коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів», - йдеться у повідомленні.
Цю постанову буде надіслано міністерству фінансів України на погодження, а також до прокуратури Криму для перевірки обставин, заявляє ЦВК.
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