Вибори в Криму почалися без ексцесів
10:00, 31 жовтня 2010Крым
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Працюють усі 1228 дільниць
Інформація про позаштатні ситуації в Криму під час проведення виборів депутатів кримського парламенту, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів поки не надходила, всі дільниці регіону відкрилися, завірила УНІАН член кримської виборчої комісії.
«Працюють 1228 дільниць. Без ексцесів», - сказала співбесідник агентства.
У виборах у Верховну раду Криму беруть участь 37 партій. На місця в органах місцевої влади регіону претендують представники 63 політичних сил.
У забезпеченні охорони громадського порядку в день голосування задіяно більш як 5,4 тис. співробітників міліції і курсантів.
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