Вибори в Криму почалися без ексцесів

Інформація про позаштатні ситуації в Криму під час проведення виборів депутатів кримського парламенту, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів поки не надходила, всі дільниці регіону відкрилися, завірила УНІАН член кримської виборчої комісії.

«Працюють 1228 дільниць. Без ексцесів», - сказала співбесідник агентства.

У виборах у Верховну раду Криму беруть участь 37 партій. На місця в органах місцевої влади регіону претендують представники 63 політичних сил.

У забезпеченні охорони громадського порядку в день голосування задіяно більш як 5,4 тис. співробітників міліції і курсантів.