Всі виборчі дільниці Севастополя відкрилися своєчасно

У Севастополі всі виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах відкрилися вчасно, порушень у їх роботі не зафіксовано, повідомив журналістам голова міської держадміністрації Валерій САРАТОВ після голосування.

«На даний момент порушень не було, я сподіваюся, що й не буде. Думаю, на жаль, якісь ексцеси можуть бути наприкінці дня, а так я не бачу предмету для порушень», - сказав він.

В Севастополі 191 виборча дільниця.

САРАТОВ додав, що в місті працюють три міжнародні спостерігачі, зокрема, один з них представляє Росію, другий - Латвію.

«Вони об`їжджають дільниці. Претензій у міжнародних спостерігачів немає», - сказав він.

САРАТОВ закликав севастопольців обов`язково прийти на вибори: «Визначитися, за кого, за яку партію голосувати, щоб потім мати можливість з неї спитати».

За словами губернатора, сам він «голосував за стабільність, порядок і роботу», адже «після виборів має проводитися велика-велика робота з виведення країни з кризи».