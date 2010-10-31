Україна має обрати 225 тисяч депутатів та 11 тисяч мерів

Понад 11 тисяч місцевих голів та понад 225 тисяч депутатів місцевих рад має бути обрано за результатами виборів в Україні 31 жовтня, повідомив голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ.

”Загальна кількість сільських, селищних, міських голів, які обираються 31 жовтня 2010 року, становить 11 тисяч 516, у тому числі 10 тисяч 278 сільських, 783 селищних, 455 міських голів”, - сказав ШАПОВАЛ на прес-конференції.

За його словами, загальна кількість місцевих рад, до складу яких обираються депутати, - 12 тисяч 086, у тому числі 10 тисяч 278 сільських, 783 селищних, 455 міських, 57 районних у місті, 488 районних, 23 обласних рад, а також Верховна рада Криму.

Голова ЦВК уточнив, що загальна кількість депутатів місцевих рад, що обираються на цих виборах, становить 225 тисяч 292 особи, у тому числі в обласних радах, Верховній раді Криму, Севастопольській міській раді - 2 тисячі 790, районних радах - 23 тисячі 118, міських (міст обласного, республіканського в Автономній республіці Крим, районного значення) - 17 тисяч 258, районних у містах - 2 тисячі 620, сільських - 160 тисяч 133, селищних - 19 тисяч 373.

ШАПОВАЛ також повідомив, що голосування сьогодні відбувається на 32 тисячах 193 виборчих дільницях, з них звичайних виборчих дільниць - 31 тисяча 085, спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах - 1 тисяча 108.