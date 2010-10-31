Партія регіонів заявляє про підкуп КПУ виборців у Сімферополі

Партія регіонів заявляє про підкуп комуністами виборців у Сімферополі.

«На виборчому окрузі №5 у Сімферополі, розташованому по вулиці Балаклавській, молоді люди проводили підкуп виборців прямо в ході голосування. Вони підходили до виборців, які вагалися, й пропонували проголосувати за кандидатів від Комуністичної партії - за список від КПУ до Верховної ради Криму, за кандидата в депутати до міськради Степана КІСКІНА, за кандидата в міські голови Володимира БАЖЕНОВА і за кандидата від КПУ ЄВДОКИМОВА до Центральної районної ради Сімферополя», - йдеться в прес-релізі кримського штабу Партії регіонів.

За даними «регіоналів», виборців просили підтвердити правильність голосування знімком на камеру мобільного телефону. Молоді люди, стверджують у Партії регіонів, «оплачували голосування врученням 100 гривень». Наступного дня виборцям обіцяли виплатити ще по 100 гривень, якщо кандидати від КПУ будуть обрані.

«Приблизно на 12-ту годину у тих, хто підкуповував, закінчилася готівка, й вони пропонували виборцям проголосувати за кандидатів від Компартії, підтвердити голосування знімком у телефоні, після чого обіцяли завтра виплатити 200 гривень. У випадку, якщо у виборця не було телефону з фотокамерою, вони пропонували скористатися їхнім телефоном», - повідомляють у Партії регіонів.

Комуністи відкидають ці звинувачення й називають заяву Партії регіонів провокацією.

«Комуністи Криму ніколи не ігноруватимуть волю виборців Автономної республіки Крим», - наголошується в заяві прес-служби кримської організації КПУ.