Явка виборців у Криму склала 30%
15:30, 31 жовтня 2010Крым
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Станом на 15.00...
У Криму явка виборців на місцевих виборах на 15.00 склала 30%, повідомила УНІАН телефоном представник виборчої комісії автономної республіки.
Найвища активність виборців спостерігається в Чорноморському і Первомайському районах, де явка склала 41% і 39% відповідно.
У Криму працюють 1228 виборчі дільниці.
У Севастополі явка виборців на 15.00 склала 29,5%, повідомила міська територіальна виборча комісія.
В списки для голосування внесено 302 тисячі 811 виборців, проголосувало 89 тисяч 400 чоловік.
Найвища активність виборців у Балаклавському районі Севастополя - 32%.
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