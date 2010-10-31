Явка виборців у Криму склала 30%

У Криму явка виборців на місцевих виборах на 15.00 склала 30%, повідомила УНІАН телефоном представник виборчої комісії автономної республіки.

Найвища активність виборців спостерігається в Чорноморському і Первомайському районах, де явка склала 41% і 39% відповідно.

У Криму працюють 1228 виборчі дільниці.

У Севастополі явка виборців на 15.00 склала 29,5%, повідомила міська територіальна виборча комісія.

В списки для голосування внесено 302 тисячі 811 виборців, проголосувало 89 тисяч 400 чоловік.

Найвища активність виборців у Балаклавському районі Севастополя - 32%.