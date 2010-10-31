Міжнародні спостерігачі хід виборів у Севастополі оцінюють як спокійний

Міжнародні спостерігачі, що працюють на виборах у Севастополі, оцінюють хід виборів у місті як «спокійний, толерантний, у рамках закону».

«Вибори в Севастополі проходять лояльно, ніяких серйозних порушення не виявлено. Дуже спокійна робота, поки все йде в рамках закону, дуже спокійно і розмірено», - сказав на прес-конференції Алдіс АДАМОВИЧ (Латвія).

«Ми не побачили застосування жорсткого адмінресурсу, міськадміністрація працює в рамках своїх повноважень, толерантна до всіх партій», - заявив Олександр МАСЬКІН (Російська Федерація).

За оцінкою спостерігачів, не виправдалися прогнози деяких партштабів про те, що в день голосування втричі зросте кількість тих, хто голосує вдома.

«Там, де ми побували, там це не підтвердилося. Скажімо, на дільниці, де 2 тисячі виборців, тільки 30 чоловік голосували вдома», - зазначив міжнародний спостерігач з РФ Сергій ЛАЗАРЄВ.