ДВК Севастополя обробили близько 90% бюлетенів - ПСПУ

У Севастополі дільничні виборчі комісії закінчують обробку виборчих бюлетенів, станом на 7.15 ними підраховано близько 90% голосів, повідомив УНІАН лідер міської організації ПСПУ Євген ДУБОВИК.

За інформацією політика, районні тервиборчкоми підрахували 10-15% голосів, але зараз цей процес прискорюється, і біля дверей районних ТВК вже стоять черги представників ДВК.

Голова Гагарінської районної територіальної виборчої комісії Віктор МАМОТЕНКО в ефірі місцевого «Народного каналу» телефоном повідомив, що станом на 7.30 районною ТВК оброблено 10% бюлетенів. «Лідируючу позицію займає Партія регіонів. Приміром, у міську раду Партія регіонів набрала 28%, «Руський блок» - 10%, КПУ - 12%, «Проти всіх» проголосувало 7,5%». Як додав він, у районну раду Партія регіонів набрала 30%, Руський блок - 11%, КПУ - 12%, «Проти всіх» - 7%.

Голова Севастопольської міської територіальної виборчої комісії Валерій МЕДВЕДЄВ в ефірі «Народного каналу» заявив, що «все йде за графіком», найближчим часом документи з районних ТВК почнуть надходити в міськтервиборчком.