CIS-EMO не помітила серйозних порушень на виборах у Криму

Спостерігачі від міжнародної організації CIS-EMO не побачили на виборах 31 жовтня в Криму порушень, які б могли вплинути підсумки голосування.

«Ми не помітили істотних порушень, які б впливали на волевиявлення громадян. Вибори пройшли прозоро. Була організована робота в рамках чинного законодавства», - сказав на прес-конференції в Сімферополі міжнародний спостерігач Олександр МАСКІН (Росія).

Разом із тим, спостерігачі відзначають під час голосування «дрібні шорсткості».

«Літнім людям важко зорієнтуватися у великих списках, безлічі бюлетенів, проходить якийсь час, поки вони їх заповнюють, і це на деяких дільницях створювало черги», - сказав спостерігач Алдіс АДАМОВИЧ (Латвія).

Спостерігачі CIS-EMO не помітили також застосування адміністративного ресурсу в регіоні і тиску з боку якоїсь політичної сили.

Явка виборців у Криму на виборах до місцевих органів влади на 22.00 - час закриття дільниць - становила 47,7%. У голосуванні взяли участь близько 727 тисяч жителів регіону.