Міліція Криму розкрила два вбивства бандитських 1990-х

Оперативники розкрили скоєні наприкінці 1990-х років у Сімферополі вбивства члена організованого злочинного угрупування «Греки» і двох членів банди «Башмаки», повідомила прес-служба кримського управління МВС.

За даними міліції, двоє членів «бригади» ДЗЮБИ обстріляли автомобіль «Мерседес», в якому знаходилися учасник ОЗУ «Греки», відомий у кримінальних колах на прізвисько Саїд, який контролював поставки зброї до Грузії, і його водій-охоронець. Саїд був убитий, охоронець поранений.

Більш ніж через 10 років вбивство було розкрите, але постати перед судом кілери не зможуть. «Вдалося встановити, що через рік після розстрілу «Мерседеса» обидва дзюбовських кілери були викрадені і вбиті членами ОЗУ «Сейлем», - йдеться у прес-релізі.

У 1998 році були розстріляні з пістолета системи ТТ і автомата Калашникова двоє членів угрупування «Башмаки», один з яких був відомий у кримінальних колах на прізвисько Кєша. «Як стало відомо, вбивцею був представник цього ж злочинного угрупування, у якого Кєша відібрав бізнес», - зазначили у міліції.

Наприкінці 90-х років ряд ОЗУ, серед яких найсильнішими були «Сейлем» і «Башмаки», вели переділ сфер впливу на кримському півострові.