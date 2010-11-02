Керівник уряду Криму за скорочення його заступників

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ вважає за необхідне скоротити кількість своїх заступників до шести-п`яти осіб.

”Я бачу не більше п`ятьох віце-прем`єрів у новій Раді міністрів Криму. Ну, можливо, шість буде, але краще п`ять”, - сказав ДЖАРТИ на прес-конференції в Сімферополі.

Він заявив також, що кількість кримських міністерств і комітетів не збільшиться.

Кримський парламент у березні збільшив кількість віце-прем`єрів із шести до дев`яти. Це рішення ініціював не новий прем`єр автономії ДЖАРТИ, а коаліція у Верховній Раді автономії.

ВР Криму у червні за поданням ДЖАРТИ достроково звільнила комуніста Юрія КОРНІЛОВА з посади заступника голови Радміну. Таким чином, нині у кримського прем`єра 8 заступників.